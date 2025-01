Il Real Madrid ha sostenuto il Barça sul caso Dani Olmo: i motivi

Se molti club spagnoli (tra cui anche l’Atletico Madrid) hanno gridato allo scandalo dopo la decisione del Consiglio Superiore dello Sport di reintegrare Olmo e Victor in Liga, non si può dire lo stesso del Real Madrid, che ha addirittura sostenuto il suo storico rivale nella vicenda. Il quotidiano spagnolo Sport, racconta infatti di come Florentino Perez, a differenza dei presidenti di Sevilla, Bilbao o Atlético, sia stato uno dei pochi a sostenere le manovre di Laporta e del suo (per ora) Barcellona sul caso Olmo-Victor. Il portale catalano spiega che Joan Laporta è oggi l’unico (o comunque uno dei pochi) a sostenere Perez per quanto riguarda il progetto della Superlega. Il presidente madrileno segue con attenzione anche le informazioni sul futuro di Laporta alla guida del Barça e vorrebbe che restasse ancora al club, così che possa ancora dare un sostegno significativo nel suo progetto contro la UEFA.

Foto: Sito Real Madrid