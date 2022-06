Il Real Madrid blocca Odriozola, sarà il vice Carvajal

Alvaro Odriozola non andrà via da Madrid. Il terzino spagnolo, dopo l’ottima stagione disputata con la maglia della Fiorentina ha convinto la dirigenza dei Blancos e il prossimo anno sarà la riserva di Dani Carvajal. Secondo quanto riportato da Marca infatti, Carlo Ancelotti si sarebbe convinto di trattenere il ventisettenne e concedergli una chance. Nulla di fatto dunque per la Fiorentina che sperava in qualche modo di poterlo trattenere.

Foto: Twitter Fiorentina