Il Real è già Bellingham dipendente. L’inglese decide anche la gara con il Celta Vigo. Quarto gol in tre partite

Jude Bellingham si è preso con forza il Real Madrid. L’acquisto, fiore all’occhiello di questa estate, prelevato dal Borussia Dortmund, ha deciso anche la gara con il Celta Vigo, con un gol di testa a 10 minuti dalla fine.

Per l’asso inglese, quarto gol in tre partite di Liga con il Real, c’era riuscito solo Cristiano Ronaldo, che aveva segnato per sei gare di fila al suo esordio con i Galacticos. Impatto devastante, quindi, per l’ex Borussia Dortmund, sempre più uomo simbolo della compagine di Ancelotti.

Foto: Instagram personale