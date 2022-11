Il Real cade in casa del Rayo Vallecano (3-2). E ora il Barça è primo

Si chiude con la clamorosa sconfitta del Real Madrid in casa del Rayo Vallecano per 3-2 la tredicesima giornata de LaLiga. Una partita rocambolesca che ha visto i Blancos farsi rimontare dai padroni di casa. Al 5′ apre Comesana che porta in vantaggio i padroni di casa. Poi arriva la risposta degli uomini di Carlo Ancelotti: al 37′ Modric riporta il punteggio in parità e, al 41′ arriva anche il gol del sorpasso di Eder Militao. Una partita che sembrava tornata in mano al Real, ma così non è stato. Infatti al 44′ il Rayo riporta il punteggio in parità con Garcia. Al 67′ il VAR richiama l’attenzione dell’arbitro Munuera per un tocco in area di Carvajal: consulto e calcio di rigore per i padroni di casa. Courtois salva il Real, ma l’arbitro fa ripetere il penalty. Dal dischetto Trejo non si fa ipnotizzare per la seconda volta e sigla il definitivo 3-2. Cade il Real, ne approfitta il Barça che sorpassa i Blancos in testa alla classifica.

Foto: Instagram Rayo Vallecano