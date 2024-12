Il Real cade a Bilbao. L’Athletic vince 2-1. Mbappé sbaglia un altro calcio di rigore

Il Real Madrid non riesce a trovare la continuità desiderata. La compagine di Ancelotti, dopo essersi rialzato contro il Getafe con la vittoria per 2-0, nell’anticipo della 19esima giornata della Liga incassa un brutto ko al San Mamés per mano dell’Athletic: 2-1 firmato Berenguer (ex Torino) e Guruzeta. Bellingham non basta ad Ancelotti, Mbappé sbaglia un altro calcio di rigore, dopo quello di Liverpool in Champions. Il Real Madrid non sfrutta la chance di potersi riportare in vetta potenzialmente, anzi, rimane a 4 punti dal Barcellona ma con una partita in meno, mentre l’Athletic si fissa al quarto posto con 29 punti, a -3 dall’Atletico Madrid impegnato domani.

Foto: sito Real Madrid