Il Real batte il Siviglia e si piazza a un punto dalla vetta: 4-2 al Bernabeu, in gol Mbappé

Real Madrid – Siviglia, affascinante scontro di Liga, termina 4-2 per gli uomini di Ancelotti.

Una gara a senso unico, che ha visto concludersi il primo tempo sul risultato di 3 a 1 per i Blancos. In gol Kylian Mbappé che ha sbloccato la partita (10′), raddoppia poi Valverde al 20′ (autore di una gara sontuosa) e cala il tris Rodrygo al 34′, oggi in campo al posto di Vinicius. Il Siviglia risponde con Isaac Romero un minuto dopo, tentando di tener viva la gara. Nel secondo tempo i padroni di casa continuano a gestire il pallino del gioco, anche se il Siviglia si è resa pericolosa in varie occasioni. Chiude i giochi l’ex Milan Brahim Diaz, che sigla il 4 a 1 al 53′. Gli sforzi del Siviglia trovano uno sfogo nel gol di Lukebakio al minuto 85. Termina 4-2 per il Real, che si piazza a un punto dalla vetta, occupata dall’Atletico.

Foto: Instagram Real Madrid