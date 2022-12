Il rammarico di Zanetti: “Mi sarebbe piaciuto vedere Argentina-Brasile in semifinale”

Intervenuto nel corso dell’evento CONMEBOL a Doha, Javier Zanetti ha rivelato che avrebbe gradito volentieri una sfida tra la sua Argentina e il Brasile in semifinale: “Mi sarebbe piaciuto perché è una partita molto sentita da entrambi i Paesi. È una classica sudamericana e vedere due squadre sudamericane arrivare in semifinale sarebbe stato molto bello per la Federazione. Con la Croazia sarà una partita complicata perché sono una grande squadra. Non sarà facile, ma conoscendo i giocatori argentini, so che faranno una grande partita”.

Foto: Twitter Zanetti