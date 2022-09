Il rammarico di Gotti: “Non ci siamo solamente chiusi. Abbiamo perso lucidità”

L’allenatore dello Spezia, Luca Gotti, ha analizzato la sconfitta allo scadere contro il Napoli ai microfoni di Dazn: “Quando le partite vengono decise in negativo negli ultimi minuti, l’amaro in bocca è maggiore. Il Napoli è una grande squadra, ti fa correre, ti muove, ti mette in difficoltà. E poi c’era caldo, quindi è normale perdere lucidità. Non è stato solo un chiudersi il nostro, abbiamo cercato di far male al Napoli in determinati momenti”.

Foto: Spezia Instagram