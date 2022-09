Il rammarico di Cioffi: “Risultato bugiardo, ma lo accettiamo. Dobbiamo essere più concreti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Hellas Verona, Gabriele Cioffi, ha analizzato la sconfitta contro la Lazio: “Ho visto coraggio: il risultato è bugiardo, ma va comunque accettato. Il rammarico c’è, dobbiamo essere più concreti sotto porta, c’è da lavorare per trovare le soluzioni per essere più frizzanti. Lavoreremo con serenità. Stiamo crescendo e stiamo recuperando pezzi grazie alle settimane di allenamento. Oggi abbiamo ritrovato Hrustic e Cabal, credo che a breve riavremo anche Verdi. Le soluzioni cambiano e così la nostra imprevedibilità, sta a noi sfruttarle. Cabal? Viene da quasi un mese di inattività per la differenza dei campionati. Lo vedo presente, si è meritato questo spezzone di partita“.

Foto: Instagram Hellas Verona