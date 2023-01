Il rammarico di Alvini: “Risultato che ci penalizza oltremisura”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha così commentato il ko maturato contro la Juventus per 1-0 al 91′ dopo i due pali colpiti dai suoi con Dessers e Afena-Gyan: “Alla luce della partita il risultato poteva essere diverso. Lo meritava la squadra e posso dire che il risultato alla fine penalizza oltremisura la prestazione, oggi ci stava almeno il pareggio per quello che la squadra ha messo dentro la partita”.

Foto: Instagram Cremonese