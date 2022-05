Il rammarico di Albiol: “Il gol di Fabinho ci ha fatto male. La mancata finale un peccato”

Per quarantacinque minuti il Villarreal ha sognato l’impresa. Nella ripresa, però, il Liverpool ha ribaltato con classe la contesa, spegnendo le speranze spagnoli di finale. Ai microfoni di Sky, tutta l’amarezza di Raul Albiol, centrale degli spagnoli: “Il gol di Fabinho ci ha fatto male, e tutto lo sforzo fatto nel primo tempo ci ha penalizzati. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi per il loro apporto, è un peccato per noi non arrivare in finale. Dopo l’intervallo volevamo continuare anche se avevamo faticato, ma dopo il primo gol è stata dura. Le assenze? Queste sono le stagioni. Ci sono momenti in cui alcuni stanno bene e altri sono infortunati, ma devi accettarlo”.

FOTO: Twitter Villarreal