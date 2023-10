Il quotidiano argentino Olé esalta Messi: “Le 8”

L’ottavo Pallone d’Oro di Messi non poteva passare in sordina nella sua Argentina, paese che ha trascinato alla vittoria nel Mondiale in Qatar nel 2022. “Le 8” è il titolo del giornale Olé, che scrive anche:

“Nella stagione in cui il calcio gli ha dato quanto gli doveva, la Pulce ha vinto ancora una volta il premio assegnato da France Football e lo ha dedicato a Maradona. Leggenda vivente, si è emozionato ed ha ringraziato i tifosi argentini e l’Argentina”.

L’argentino ha spiegato alla cerimonia che si è tenuta a Parigi: “Questo è anche per te, Diego”. Messi non si è dimenticato anche di Erling Haaland e Kylian Mbappé, degni avversari e arrivati rispettivamente secondo e terzo: “Un giorno lo vinceranno loro”, sono state le parole della Pulce.

Foto: Olé