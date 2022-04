Il punto sui campionati: Bayern, Real e PSG pronti a festeggiare. Che lotta in Premier e Serie A

Il prossimo weekend potrebbe essere decisivo per l’assegnazione di due titoli dei massimi campionati europei.

In realtà, in Francia la vincitrice poteva essere già assegnata nel turno infrasettimanale appena trascorso, ma il PSG ha dovuto rinviare la festa, per la vittoria in rimonta del Marsiglia.

Facciamo quindi il punto sui 5 più importanti campionati europei.

Il Bayern Monaco è pronto a vincere la 10a Bundesliga consecutiva. Sabato 23 aprile c’è lo scontro diretto con il Borussia Dortmund, in caso di successo dei bavaresi sarà titolo aritmetico con 4 giornate di anticipo. Bagarre in zona Champions, con il Friburgo che insidia Lipsia e Leverkusen per il quarto posto. Ci sono 2 posti per 3 squadre.

In Liga, il Real Madrid si è portato a 17 punti sull’Atletico Madrid, che però deve recuperare una partita e a 18 sul Barcellona, che ne deve recuperare due. Ad ogni caso, agli uomini di Ancelotti può bastare una vittoria con l’Espanyol, sabato 30 aprile, per festeggiare la vittoria del campionato, che sarebbe il quinto nei 5 massimi campionati europei per Ancelotti, un record assoluto. La lotta per la Champions invece diventa interessante, con Atletico, Barcellona, Siviglia, Betis e Real Sociedad in lotta.

Basta invece un punto al PSG, che è pronto già a festeggiare questo fine settimana. Anzi, gli uomini di Pochettino, sono andati vicini a brindare già ieri sera, se non fosse stato per il successo in rimonta del Marsiglia nel finale, che si è portato a 15 punti dal PSG, con 5 giornate al termine. Basta davvero poco, quindi, a Messi e compagni per festeggiare. Festa programmata per sabato 23 aprile, contro il Lens.

E’ bagarre invece in Premier League e in Serie A.

In Inghilterra, è duello testa a testa tra Manchester City e Liverpool, con Guardiola che ha solo un punto di vantaggio su Klopp (77 a 76), quando mancano 6 gare al termine e con la Champions di mezzo (e la finale di FA Cup per i Reds).

Il City, nelle 6 gare restanti dovrà sfidare il Watford, il Wolverhampton, il Leeds, il West Ham, il Newcastle e l’Aston Villa. Per il Liverpool impegni un po’ più complicati, con Everton, Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Southampton, Wolverhampton e Manchester United, oltre alla finale di FA Cup con il Chelsea. Diciamo che il City è favorito in questo rush finale.

Molto bella anche la sfida per il quarto posto, con il Chelsea terzo ormai tranquillo, è bagarre tra Tottenham, Manchester United, Arsenal e West Ham per un posto in Champions.

Infine in Serie A, con il triello (per citare Morricone) tra Milan e Inter e il Napoli pronto a inserirsi.

Campionato più complicato per i rossoneri, che avranno nelle ultime 5, Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. L’Inter deve recuperare ancora la gara con il Bologna, quindi ha sei sfide da giocare ancora e oltre ai felsinei ha la Roma, l’Udinese, l’Empoli, il Cagliari e la Sampdoria, oltre alla finale di Coppa Italia con la Juve, nel mezzo tra Empoli e Cagliari.

Infine il Napoli, ancora matematicamente in corsa, che dovrà affrontare Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia.

Insomma, ancora tutto da decidere anche in Italia.

Foto: Twitter Premier