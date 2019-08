Il PSV saluta Lozano: “Grazie di tutto. Ti auguriamo un grosso successo in Italia”

Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, il PSV ha salutato Hirving Lozano, che da pochi minuti è diventato un nuovo giocatore del Napoli. Questo il Tweet della società olandese: “Ciao Hirving. Grazie per tutto. Ti auguriamo un grosso successo in Italia”. Il messicano ha indossato la maglia biancorossa in 79 occasioni, con ben 40 reti messe a segno.

Foto: Twitter PSV