Il PSV batte lo Sparta Rotterdam e si laurea campione d’Olanda per la 25a volta

Con il successo sullo Sparta Rotterdam, il PSV Eindhoven si è laureato campione d’Olanda per la 25^ volta nella sua storia! Con dodici punti di vantaggio e sole tre gare da giocare da parte del Feyenoord, il PSV è ormai imprendibile e può fare festa. Successo meritatissimo per una squadra che sta facendo un grande calcio e che sta mettendo in vetrina tanti giovani, che potrebbero essere protagonisti nel calciomercato.

Foto: twitter PSV