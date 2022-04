Il PSG vince nel segno di Neymar e Mbappé: per entrambi tripletta contro il Clermon Foot

Roboante vittoria esterna per il Paris Saint-Germain, che supera il Clermon Foot in una partita in cui il dato più interessante riguarda i nomi finiti sul tabellino dei marcatori: l’1-6 finale a favore della formazione parigina è stato infatti ottenuto grazie a due triplette, realizzate da Kylian Mbappé e Neymar.

La formazione di Mauricio Pochettino mantiene dunque quindici punti di vantaggio su Rennes e Marsiglia (che ha una gara in meno), trovando il secondo successo consecutivo: il titolo è a un passo.

Foto: Twitter PSG