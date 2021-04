Il Psg vince 3-2 una pazza partita. Pochettino: “3 punti fondamentali. Merito della mentalità”

Il Psg alla fine porta a casa i 3 punti contro il Saint-Etienne. Finisce 3-2, ma tutto è successo dei minuti di recupero. Passano gli ospiti al 78′ con Bouanga, ma il Psg la ribalta con la doppietta di Mbappe al 79′ e al 87′. Sembrava finita, invece gli ospiti trovano il 2-2 al 91′ con Hamouma. I parigini non mollano, e all’ultimo respiro (97′) è Icardi a segnare il definitivo 3-2 che regala la vittoria agli uomini di Pochettino. Lo stesso allenatore dei francesi ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi a fine partita ai microfoni di RmcSport: “È una vittoria, vedremo alla fine se sarà decisiva per il titolo. Certamente sono 3 punti importantissimi, che abbiamo cercato fino alla fine. La squadra ha mentalità e qualità, sia tecniche che fisiche. Il momento non è facile per via dei tanti impegni, ma questa è una vittoria che ci dà energia”.

Foto: Twitter Psg