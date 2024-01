Il PSG ufficializza l’arrivo di Lucas Beraldo dal San Paolo

Lucas Beraldo ha firmato un contratto quinquennale con il Paris-Saint-Germain, come ha annunciato oggi il club tramite i suoi canali social. Il PSG ha aspettato l’apertura del mercato per ufficializzare l’acquisto del 20enne brasiliano. Il club parigino ha pagato quasi 20 milioni di euro per il difensore del San Paolo. “Sono molto felice di entrare a far parte di un club ambizioso come il Paris-Saint-Germain. Questo è un passo importante nella mia carriera, che mi aiuterà a progredire. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e di muovere i primi passi con questa maglia”- le prime parole del giovane difensore brasiliano. Indosserà la maglia numero 35.

Foto: Instagram PSG