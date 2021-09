Il PSG supera anche il Montpellier: decidono Gueye e Draxler. Ancora panchina per Donnarumma

Continua la volata inarrestabile del PSG che questa sera ha superato anche il Montpellier 2-0. Decidono il match le reti di Idrissa Gueye, siglata al quattordicesimo minuto del primo tempo, e di Draxler nel finale di gara. Non si ferma più la squadra di Pochettino che comanda a punteggio pieno la classifica di Ligue 1 con 24 punti. Da segnalare in casa parigina l’ennesima panchina di Donnarumma, la quarta su sei partite di campionato in cui l’ex portiere rossonero è stato disponibile.

FOTO: Twitter PSG