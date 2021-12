Il PSG supera 2-0 il Monaco: doppietta di Mbappé che raggiunge i 100 gol in Ligue 1 con i parigini

Nel posticipo della 18a giornata di Ligue 1 Il PSG ha superato senza problemi il Monaco. Protagonista il grande ex Mbappé, autore di una doppietta. Per lui è arrivato un altro traguardo importante: con le due reti messe a segno questa sera ha raggiunto quota 100 gol da quando veste la maglia del PSG, diventando il giocatore più giovane in Ligue 1 dal 1950 a fare questo risultato.

FOTO: Twitter PSG