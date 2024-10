Il PSG stecca in Champions, L’Equipe: “Falso 9 un vero fallimento”

Il PSG non va oltre l’1-1 con il PSV, in una gara che ha lasciato pesanti perplessità nell’ambiente parigino. Al gol di Lang al 34′ risponde Hakimi nel secondo tempo, in una gara che ha visto la squadra di Enrique sprecare molteplici occasioni da gol. Protagonista in negativo Ousmane Dembele, protagonista tra l’altro di un errore sotto porta fuori dall’ordinario. Ma ad accendere la discussione della stampa francese non è stato tanto il risultato quanto la scelta tattica di Luis Enrique di puntare su Lee come falso nove, autore di una gara grigia e poco convincente. L’Equipe rappresenta in pieno il malcontento della piazza, con una prima pagina che non lascia spazio alle interpretazioni: “Falso 9 un vero fallimento”. La decisione del tecnico spagnolo è stata anche dettata dall’infortunio che ha coinvolto Kolo Muani, convocato in extremis dopo una distorsione alla caviglia.

Foto: X PSG