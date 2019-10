Il Psg si gode Icardi: terza partita consecutiva a segno. E quella media…

Il Paris Saint-Germain apre le danze della giornata di Ligue 1. I francesi si impongono per 4-1 in trasferta contro il Nizza grazie alla doppietta di un super Di Maria e ai gol di Mbappé e Icardi. L’ex attaccante dell’Inter conferma l’ottimo momento in fase realizzativa: per Maurito si tratta infatti della terza gara consecutiva a segno. La prima zampata (decisiva) dell’argentino è arrivata lo scorso 1° ottobre nella sfida di Champions contro il Galatasaray, quattro giorni più tardi ecco la firma sul poker parigino all’Angers, poi stasera – dopo le due settimane di sosta per le nazionali – Icardi ha timbrato il tabellino dei marcatori nel successo in casa del Nizza. Tre gol (più un assist) nelle ultime tre gare, una media di una rete ogni 103 minuti giocati nella sua nuova avventura all’ombra della Tour Eiffel Tuchel e il popolo parigino si godono Maurito, ormai già al centro del mondo Psg.

Foto: Twitter ufficiale Psg