Il PSG saluta Verratti: “Italiano e parigino, il talento di un mago”

Con una lunga lettera pubblicata sul suo sito ufficiale, il PSG ha salutato Marco Verratti(passato oggi all’Al-Arabi dopo 11 anni vissuti all’ombra della Torre Eifel): “Italiano e parigino, il talento di un mago, Marco Verratti

Ricordiamo questi cori, che sono risuonati tra le fila dei tifosi che inneggiavano il nome dell’italiano. Forse quelli che meglio riassumono quello che era diventato il nostro Marco, come un monumento parigino in Place d’Italie.

Difficile accontentarsi di poche righe per riassumere più di un decennio di lustrini nelle tacchette di un artista. È difficile semplicemente fotografare il momento, preservare un momento o scegliere un gesto, poiché ce ne sono così tanti che hanno contribuito al grande libro di storia parigina di Verratti. Abbiamo saputo tutto della civetta: le risate e le lacrime, la felicità e le cicatrici, lo spettacolo e la rabbia. Momenti di grazia, soprattutto.

Ci siamo destreggiati anche tra il candore della nostra giovinezza e l’esperienza acquisita negli anni. Una forma di freschezza, che si ritrovava tanto nella sua personalità quanto nell’audacia del suo gioco. Marco era unico e tale rimarrà. Quante volte ha alzato la piattaforma, giocando con il fuoco negli spazi più piccoli? Marco accendeva spesso la miccia, senza mai bruciarsi le ali.

E poi Marco, era un menu allettante: questi dolcetti distillati verso l’attacco, questa insolente assunzione di rischi e questo vertiginoso talento nel carezzare il cuoio. Quello che non ha mai saputo festeggiare i suoi traguardi, ma sa mandare in orbita tutti i suoi compagni per trovare la minima breccia. Ciò è dimostrato anche dai suoi 57 caviali e dai suoi 311 passaggi prima del tiro di un partner.

C’è da dire che dal suo arrivo nel 2012 dalla sua Pescara, il gioiellino è stato lucidato dalla Città delle Luci. All’ombra di Ibrahimovic, Pastore e Thiago Motta, la speranza italiana è diventata un grande nome. Centrocampista instancabile, gran lavoratore, re delle intercettazioni ed esperto nell’arte di rosicchiare i tacchetti degli avversari per recuperare palla, il numero 6 divorava tutti coloro che cercavano di annientare la sua sete di palloni. La cifra sconcertante di 1.675 palloncini recuperati resta un esempio da seguire anche oggi.

Giocatore maestro… Trova le qualificazioni che fanno per te, Marco offre la statistica: con più di 60 palloni toccati in media a partita per 10 anni, nessun giocatore parigino ha fatto meglio di lui in assoluto. Né lo ha fatto nessun altro giocatore della Ligue 1 da quando ha messo piede lì, del resto. Raccogliere i registri delle attività sul rettangolo verde è un talento come un altro per la civetta.

Ve lo diranno tutti i suoi avversari: vedere Marco in campo è stato solo un piacere per i suoi compagni. Verratti è sempre stato intero, coinvolto, combattivo. Il suo mantra: gioca negli eventi più grandi come giochi nel quartiere: con una passione divorante. Marco rispetta così tanto il calcio da non scegliere né gli avversari né le competizioni per ingoiare chilometri e onorare lo stemma. Una parola chiave: impegno. A volte irragionevolmente, ma questo faceva parte di lui. Possiamo solo ringraziarlo per aver sacrificato tanto per questa maglia e per aver sempre rispettato questi colori, senza mai lasciare che la sua determinazione si corrodesse nel tempo.

E poi, al di là del suo talento, della sua audacia e del suo investimento, il nazionale italiano è diventato anche un faro nel panorama parigino. Secondo giocatore con più presenze nella storia del Paris Saint-Germain (416 partite), questo decennio nella Ville Lumière lo ha reso il giocatore più longevo della squadra e quello ad aver vinto più partite europee con la maglia. Azzurro (47 vittorie). È semplice, nessun altro giocatore ha ottenuto più vittorie di lui nella storia dei Rouge et Bleu, lui che ha festeggiato 295 volte con questa maglia…

Per non parlare delle 16 Classiche vinte contro il rivale Marsiglia, record assoluto per un parigino. Per non parlare del suo record – 30 titoli – che lo ha reso il giocatore di maggior successo nella storia del calcio francese… Rimane fino ad oggi il primo giocatore nella storia del campionato francese ad essere incoronato 9 volte, lasciando il suo segno in Francia. calcio con un ferro caldo.

Quindi grazie Marco. Grazie a questo piccolo italiano di 19 anni, prelevato dalla sua terra natale per mettere radici nella nostra capitale, e per premiarci con la sua passione. Grazie per aver vissuto gli alti e bassi con noi. Per le emozioni. E sai una cosa, grazie anche per i cartellini gialli, perché erano parte di te. Rimarrai un enfant terribile venuto a Parigi per diventare una leggenda.

Grazie di tutto !”.