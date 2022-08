Il PSG risponde al Bayern: 7 gol al Lille nel posticipo di Ligue 1 (tripletta Mbappé)

Giornata di goleade per le big dei campionati esteri. Dopo lo 0-7 del Bayern in casa del Bochum, arrivano altri 7 gol, sono quelli del PSG che ha rifilato al Lille. Un 7-1 devastante, che dimostra anche in questo caso l’enorme gap tra i parigini e le avversarie.

A segno tutte le super star del PSG, tripletta Mbappé, doppietta Neymar, a segno Messi e Hakimi. Il gol della bandiera del Lille è stato messo a segno da Bamba. PSG che sale a 9 punti, staccando Lione e Lens che sono ferme a 7.

Foto: Instagram PSG