Il PSG rischia in casa del Bordeaux ma vince 3-2. Neymar protagonista con una doppietta

Il PSG rischia la beffa nel finale contro il Bordeaux ma vince 3-2 grazie ad una doppietta di Neymar e alla rete di Mbappè. La squadra di Pochettino nonostante abbia messo la gara in discesa con tre reti, ha quasi subito una rimonta da parte della squadra di casa con Elis e Niang, ex Milan. Con questo successo i parigini volano a +10 in classifica sul Lens secondo.

FOTO: Twitter PSG