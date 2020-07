Il Psg perde anche Aouchiche, il saluto del gioiellino: “Grazie di tutto, ora giriamo pagina”

Dopo Kouassi, il Psg perde anche Adil Aouchiche, che ha deciso definitivamente di non restare al club di Al-Khelaifi. Il classe 2002, considerato un grande talento di prospettiva, è così l’ennesimo giovane a lasciare la squadra di Tuchel a parametro zero, dopo che il suo contratto è scaduto il 30 giugno. “Giriamo pagina, grazie PSG per tutti i momenti indimenticabili”, ha scritto su Instagram lo stesso Aouchiche.

⚽️ Le 1⃣er but en match officiel pour Adil Aouchiche ! ❤️💙#LMPSG pic.twitter.com/Xv19t1R5Jf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 5, 2020

Foto: Twitter ufficiale Psg