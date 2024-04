Il PSG non va oltre il pari con il Le Havre: rimandata la festa per Luis Enrique

Il PSG dovrà attendere ancora un po’ per festeggiare il suo 12° titolo di campione di Francia. I parigini sono stati bloccati sul pareggio dal Le Havre, che sbanca clamorosamente il Parco dei Principi. In rete, per gli ospiti, Operi, Ayew e Touré, su rigore. Per i padroni di casa sono decisivi i gol di Barcola, nel corso della prima frazione, dell’ex Inter Achraf Hakimi e di Ramos, autore della marcatura che fissa il risultato sul definitivo 3-3 negli ultimi istanti di gara. Luis Enrique potrebbe, comunque, ancora festeggiare la vittoria della Ligue 1 in questo turno, qualora il Monaco non dovesse vincere domani sul campo dell’Olympique Lione.

Foto: Instagram PSG