Il PSG lavora al ritorno di Moussa Diaby

Moussa Diaby è finito nel mirino del PSG, l’ala destra francese del Bayer Leverkusen potrebbe far ritorno tra le file dei parigini. Il ventitreenne, classe ’99, è un prodotto del vivaio dei transalpini che nell’estate 2019 lo hanno ceduto al club tedesco in cambio di 15 milioni di euro. In Germania è esploso, il suo feeling con il gol è migliorato sensibilmente: tredici reti e nove assist in trentasette presenze tra le varie competizioni. Può vantare reti sia nell’attuale edizione della Champions League che dell’Europa League. Il PSG pensa a Diaby in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, a riferirlo è Footmercato in Francia.

Foto: Instagram Moussa Diaby