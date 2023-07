Il PSG è sempre alla ricerca di un nuovo portiere, e il primo obiettivo sembra essere Bono. Come riportato da Foot Mercato, il club francese avrebbe offerto circa 12 milioni di euro al Siviglia per il cartellino dell’estremo difensore, grande protagonista ai Mondiali in Qatar con il Marocco. Il club andaluso, però, non scende dalla sua richiesta di 18 milioni: le parti continuano a trattare.

Foto: Twitter Siviglia