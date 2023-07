Il PSG ha l’accordo con Barcola: manca quello con il Lione

Il PSG continua la sua campagna di rafforzamento: con l’operazione Bernardo Silva in standby, Luis Campos si sta concentrando su un altro obiettivo, ossia Bradley Barcola. L’interesse per il calciatore del Lione è noto, ma secondo Foot Mercato ora sarebbe stato trovato l’accordo per un contratto fino al 2028. Ora bisognerà trovare l’accordo con il Lione, che per il cartellino del 20enne chiede circa 30 milioni di euro.

Foto: Instagram Lione