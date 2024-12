Il PSG è sulle tracce di Ilya Zabarnyi, talento del Bournemouth

Il PSG è da tempo alla ricerca di un centrale difensivo. Con la partenza quasi sicura di Milan Skriniar, la squadra di Luis Enrique necessita di un rinforzo nella retroguardia, e la nuova politica sul mercato da Al-Khelaifi dopo le scottature degli ultimi anni, impone l’ingaggio di giovani talentuosi e da valorizzare. Secondo L’Equipe, il nome a sorpresa sembrerebbe essere quello di Ilya Zabarnyi, difensore ucraino del Bournemouth. Il classe 2002 è cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Kiev, imponendosi come uno dei talenti più interessanti del calcio ucraino ed europeo, in particolar modo nel suo ruolo. Dotato di una struttura fisica importante, Ilya Zabarnyi riesce ad esprimersi ad alti livelli anche dal punto di vista tecnico e nelle letture difensive, anche grazie ad un importante senso della posizione. Il suo vero punto di forza è proprio la capacità di abbinare l’abilità nel gioco aereo alla capacità nell’impostare la manovra, caratteristica essenziale per il calcio di Enrique. Con il Bournemouth è a quota 18 presenze stagionali, e si è adeguato con grande abnegazione ai ritmi della Premier League. Il suo valore si attesta oggi sui 38 milioni di euro, e le parti avrebbero già avviato i primi colloqui.

Foto: Instagram Zabarnyi