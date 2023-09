Il PSG e il tentativo respinto per Bernardo Silva: il retroscena

In un Manchester City che in estate ha visto la partenza di giocatori come Gundogan e Mahrez, ci sarebbe stata anche per Bernardo Silva la seria possibilità di lasciare l’Inghilterra. Come rivelato dalla CBS, il Paris Saint-Germain avrebbe fatto un concreto tentativo per l’asso portoghese, offrendo al City i cartellini di Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti. Secco rifiuto da parte del club inglese, che avrebbe rilanciato chiedendo soldi e Warren Zaire-Emery.

Foto: Instagram Manchester City