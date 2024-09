Il PSG dovrà pagare i 55 milioni di euro richiesti da Mbappé

Il divorzio tra PSG e Kylian Mbappé non poteva prendere pieghe più turbolente. L’entourage del campione francese, l’8 agosto ha portato in tribunale il club parigino per un mancato pagamento verso il giocatore di alcuni bonus e stipendi del 2024, pari a un totale di 55 milioni di euro. Nella giornata di ieri, le due parti si sono incontrate col fine (almeno da parte del PSG) di avviare una mediazione. In un articolo di oggi pero, L’Equipe spiega che dopo un ennesimo incontro odierno, la commissione giuridica della LFP (Ligue de Football Professionnel), ha condannato il PSG a pagare i 55 milioni di euro richiesti dall’attaccante oggi al Real Madrid, relativi agli stipendi non pagati di aprile, maggio e giugno 2024. Il classe ’98 si è anche rivolto alla UEFA, che potrebbe imporre al PSG il divieto di effettuare trattative in entrata nelle prossime sessioni di mercato.

Foto: Instagram Mbappé