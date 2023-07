Il PSG dà l’aut aut a Mbappé

Il caso che riguarda Kylian Mbappé continua a tenere banco in casa Paris Saint-Germain. Secondo RMC Sport, i parigini avrebbero inviato una lettera al francese lo scorso 3 luglio, invitandolo a un incontro per discutere del suo futuro, che prevede rinnovo o cessione. I campioni di Francia avrebbero dato un aut aut alla loro stella: 30 giorni di tempo per prendere una decisone definitiva, ultimatum posto dopo che il calciatore aveva annunciato pubblicamente di non voler prolungare il suo contratto per un’altra stagione.

Foto: Facebook Mbappé