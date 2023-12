Il Psg chiude il primo acquisto di gennaio: in arrivo il difensore Lucas Beraldo dal San Paolo

Prima ancora che cominci la sessione invernale di calciomercato, il Psg ha virtualmente chiuso la prima operazione di mercato. Come riporta Mundo Deportivo, il club parigino ha definito l’arrivo del difensore Lucas Beraldo dal San Paolo. Il 20enne centrale mancino aveva già trovato un accordo contrattuale con il PSG e oggi i due club hanno perfezionato il suo trasferimento per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Non convocato per il Preolimpico, Beraldo arriva per sopperire alle assenze per infortunio di Kimpembe e Nuno Mendes, con Luis Enrique potrà contare su di lui alla ripresa delle competizioni in Francia, visto che non è stato convocato dalla Nazionale brasiliana per partecipare al Preolimpico sudamericano U-23 in programma in Venezuela dal 20 gennaio all’11 febbraio.

Foto: Instagram Lucas Beraldo