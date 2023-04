Il PSG archivia il discorso Ligue 1: Lens battuto 3-1. A segno Mbappé e Messi

Dopo due sconfitte di fila, il PSG, in un momento complicato, travolto anche dalla bufera Galtier (al centro di accuse di razzismo), ritrova i suoi fuoriclasse e vince nettamente lo scontro diretto con il Lens, riportandosi a +9 in classifica e chiudendo il discorso campionato.

Gara che si conclude 3-1. Partita che svolta in favore del PSG al 19′ con il rosso a Samed.

I parigini ne approfittano per segnare 3 gol con Vitinha, Mbappé e Messi nel primo tempo.

Nella ripresa, il Lens prova a reagire, trovando il gol con Frankowski. Ma finisce 3-1. Il PSG scappa a 72 punti. Il Lens resta a 63.

