Il PSG accelera per portare Gonçalo Ramos a Parigi

La trattativa tra il Paris Saint-Germain e il Benfica per quel che riguarda il futuro di Gonçalo Ramos avrebbe subito un’accelerata in queste ultime ore, secondo quanto riferito da RMC Sport. L’attaccante avrebbe già trovato l’accordo con i campioni di Francia, ora mancherebbe quello tra quest’ultimi e la squadra portoghese, che chiederebbe 70 milioni di euro più bonus per privarsi del suo bomber.

Foto: Instagram Benfica