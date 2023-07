Inter Miami, Jorge Mas su Messi: “A convincerlo ho passato tre anni. Può trasformare la MLS”

L’approdo di Lionel Messi all’Inter Miami è stato il uno dei grandi colpi di un mercato già scoppiettante. L’argentino, liberatosi dal PSG, si è legato alla squadra della MLS, dove giocherà la prossima stagione. Ora, poche settimane dopo, Jorge Mas, il proprietario del club, spiega in un’intervista a “El País” come è avvenuto il trasferimento della Pulga. L’idea di metterlo sotto contratto all’Inter Miami viene da lontano. “Nel 2019 abbiamo iniziato a pensare a come acquistarlo”, dice Mas, che non dubita dell’impatto che l’ingaggio dell’argentino avrà sul campionato statunitense: “Messi può trasformare la MLS in uno dei due o tre campionati più importanti nel mondo. Penso che voglia lasciare il segno, e potrà farlo al di là del calcio. Quando si ritirerà, avrà una quota del club. Immagino una vita dopo il calcio per Messi molto simile a quella di David (Beckham) o a quella di Michael Jordan” A proposito del contratto di Leo rivela che sarà “tra i 50 ei 60 milioni all’anno”. E spiega il lungo processo per convincerlo. “Ho passato tre anni. Un anno e mezzo, molto intenso. Tante conversazioni L’ho visto a fine maggio. David ha parlato con Leo, solo di questioni calcistiche, perché è un ex calciatore. Non volevo si sentisse sotto pressione. Abbiamo parlato a Barcellona, ​​​​Miami, Rosario, Doha… Ho passato l’intera Coppa del Mondo in Qatar, guardando l’Argentina. Il contratto Apple è stato molto importante perché si arrivasse alla firma”. A proposito di un altro acquisto della squadra, Busquets, ha commentato: “Per noi era fondamentale circondare Messi di giocatori del suo livello. Parliamo con Busi da più o meno un anno”.

Foto: Sito Inter Miami