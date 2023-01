Il proprietario dell’Everton conferma Lampard: “Ho grande fiducia”

L’Everton è in zona retrcocessione, la squadra di Lampard si trova al terzultimo posto dopo 18 giornate. E i tifosi contestano l’allenatore. Tuttavia il proprietario, Farhad Moshiri, ha così preso posizione ai microfoni di TalkSport: “Alcune delle decisioni che abbiamo preso sono avvenute assieme ai tifosi. I precedenti allenatori sono andati via per mano dei tifosi, non da me inizialmente. Bisogna appoggiare il manager affinché il sistema funzioni. E ho grande fiducia in Frank”.

Foto: Twitter Everton