Il professor Castellacci: “La figura di Ventrone ci mancherà veramente”

Sconcertato il professore Enrico Castellacci, capo dello staff sanitario della Nazionale azzurra, riguardo alla scomparsa di Gian Piero Ventrone. Il suo ricordo nelle parole rilasciate all’Ansa: “Lo chiamavano il ‘marine’, in Cina abbiamo trascorso tanto tempo assieme, soprattutto durante il periodo del Covid. Lo conoscevo molto bene e lo apprezzavo molto, per la sua meticolosità e la grande professionalità. Portava con sé valori militari, come un innato senso dell’onore e della disciplina. Del resto, militare lo era stato veramente. A tavola si scherzava e lui ci faceva sentire sempre l’inno dei berretti verdi. Era all’avanguardia, studiava sempre: gli chiedevo ‘cosa fai?’, magari avevamo la mattinata libera, e lui ‘devo studiare’. Però, alla fine, dava gli imput giusti. I calciatori lo sentivano, con quel piglio particolare da marine. Antonio Conte ha sempre visto in lui la figura del grande preparatore. La sua figura ci mancherà realmente”.

Foto: twitter Juve