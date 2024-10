Il primo tempo di Juve-Cagliari termina 1-0. La sblocca Vlahovic su rigore, ma il Cagliari è vivo

L’atmosfera dello Juventus Stadium apre la sfida tra la Vecchia Signora e il Cagliari, valido per la settima giornata di Serie A.

La Juventus scrive le prime righe della gara imponendo un possesso organizzato, e lasciando larghissimi gli esterni d’attacco. L’obiettivo è quello di creare ampiezza e portare le ali nell’uno contro uno coi terzini rossoblu. La prima occasione bianconera arriva al settimo minuto, con Conceicao che crossando trova la deviazione di Adopo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Savona colpisce di testa debolmente, Scuffet fa sua la sfera. È di nuovo il terzino destro a rendersi pericoloso al ’10, con una conclusione in porta dopo l’uno due con Locatelli, il portiere sardo respinge con efficacia. Su un calcio d’angolo pochi minuti dopo, Gatti arriva a colpire di testa e Luperto sfiora goffamente il pallone con la mano. Dopo un rapido controllo al Var, l’arbitro da’ il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Vlahovic, reduce da una doppietta in Champions League. Il rigore è un rasoterra tagliente all’angolino, è 1 a 0 Juve. Gli undici di Motta stappano la gara e si lanciano nella metà campo del Cagliari, ma che riparte con efficacia. Al ’18 Piccoli spedisce al lato dopo una buona ripartenza. Al ’20 squillo di Conceicao, serve il riflesso di Scuffet per lasciare la gara sull’1-0. Al ’25 a rendersi pericoloso è ancora Vlahovic, questa volta scovando l’inserimento di Koopmeiners con un filtrante, ma sulla conclusione dell’olandese il solito Scuffet respinge bene. Al ’33 arriva la prima ammonizione della gara. Il protagonista è Thuram, intervenuto in ritardo su Zortea. La squadra di Nicola è viva, e lo dimostra con due occasioni al ’33 con un cross senza destinatario di Viola e al ’37 con Piccoli che manca di poco la deviazione su un cross di Zappa. Non solo, perché al ’44 sulla ripartenza subito dopo una punizione bianconera, un cross di Augello viene deviato da Gatti. Termina così il primo tempo di Juve-Cagliari, con i bianconeri in meritato vantaggio, ma con un Cagliari vivace ed imprevedibile.

Foto: Instagram Juventus