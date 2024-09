Il primo tempo di Fiorentina-Monza termina 1-2. La Viola accorcia con Kean

Termina 1-2 il primo tempo di Fiorentina–Monza. Poco da salvare per la Viola (a parte il gol di Kean), che ha manifestato preoccupanti problemi in fase difensiva, oltre che una drammatica inconsistenza nel generare chiare occasioni da gol. Gli unici squilli viola hanno avuto come protagonista l’attaccante italiano ex Juve, autore del gol allo scadere, oltre che Beltran in un paio di inserimenti in area di rigore. Per il resto, la squadra di Palladino continua a mostrare endemiche fragilità nei tre di difesa, spesso in ritardo nelle marcature ed estrema insussistenza in fase di costruzione, nonostante la presenza in campo di Cataldi e Gosens. Estremamente convincenti invece i primi 45 minuti del Monza di Nesta, estremamente organizzato nel pressing e letale negli ultimi metri, con Djurić e Maldini protagonisti dei due primi gol della gara, oltre che di una prestazione al limite della perfezione. Da sottolineare la gran marcatura di Maldini, autore di un tiro velenosissimo da fuori area. Per ribaltare il risultato, ci vorrà una Fiorentina ampiamente più decisa e concentrata.

Foto: Instagram Monza