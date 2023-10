Il presidente Zangrillo: “Chiedo rispetto per i 35mila tifosi del Genoa. Il gol di Pulisic? Chissà come mai… La fanno da padrone sempre gli stessi”

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha parlato a Sky Sport a fine gara dopo la sconfitta con il Milan, con la polemica sul gol di Pulisic, viaziato, da un tocco di mano.

Queste le sue parole: “Sono qua per invocare rispetto verso i quasi 35mila spettatori allo stadio, Gilardino non è qui perché così non si becca una squalifica, me la becco io ma non fa niente. Noi soccombiamo sempre quando non c’è la certezza. Siamo più forti di queste cose. Stiamo stati fermi per due minuti: ma se non c’è la certezza, si lascia alla decisione sul campo. Poi abbiamo assistito a un’entrata assassina. Basta così. La fanno da padrone sempre gli stessi”.

Sull’entrata di Maignan: “Lo dico da medico, è un’entrata assassina. Ormai è un calcio in cui la fanno da padrone sempre gli stessi. Stiamo rovinando un gioco”.

Foto: twitter Genoa