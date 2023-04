Il presidente Setti carica il Verona in vista del Sassuolo, incontra tutta la squadra al centro sportivo

Verona-Sassuolo è uno scontro importantissimo per tenere vive le speranze di salvezza degli scaligeri e il presidente Maurizio Setti per caricare i suoi ha avuto un incontro con i calciatori per parlare e motivarli in vista della partita che andrà in scena nella giornata di domani. Il Verona attualmente occupa il diciottesimo posto, a sei punti dallo Spezia, prima tra le squadre salve in questo momento. Perdere dunque non è concesso e anche un pareggio non potrebbe bastare.

Foto: setti verona sito