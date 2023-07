Il presidente Rodrigues: “Ancelotti ct del Brasile dal 2024”

È arrivata la conferma: Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore della nazionale brasiliana di calcio a partire dalla Coppa America 2024. Lo ha annunciato nella notte alla Cnn il presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), Ednaldo Rodrigues, nell’atto di nominare Fernando Diniz come allenatore ad interim per un anno. Ancelotti è sotto contratto con il Real Madrid fino al giugno 2024, proprio l’impegno che lo vincola ai blancos era il nodo delle trattative: il tecnico italiano si giocherà la sua ultima stagione in Spagna e poi abbraccerà la nuova avventura. L’accordo prevede l’impegno fino al 2026. Le parole sul traghettatore Diniz e sul suo successore: “Diniz è un allenatore con una proposta di gioco molto vicina a quella del tecnico che assumerà il controllo della selezione del Brasile a partire dalla Copa America: Ancelotti”.

Foto: sito real