Il presidente Macron chiama Zidane: “Mi auguro che torni in Francia ad allenare un top club”

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, torna ad intervenire in temi calcistici, dopo essersi espresso sulla permanenza di Mbappé al PSG.

Sempre in tema PSG, ma stavolta senza nominare nessun club, Macron ha parlato di Zidane, sperando in un suo ritorno nel campionato francese.

Queste le sue parole a Rmc Sports: “Per lo splendore del nostro campionato e della Francia, mi auguro che Zidane torni e che torni per allenare un grande club francese. Sarebbe importante per noi che i migliori che abbiamo “prodotto” e che hanno fatto grandi cose a livello internazionale, possano tornare”.

Macron continua: “Non ho parlato con lui, ma ho una grandissima ammirazione per Zinédine, sia da giocatore che da allenatore. Abbiamo grande voglia di averlo nel nostro campionato. Zidane è uno sportivo e un allenatore di grande talento, che ha vinto tre Champions League, un obiettivo che desideriamo tanto per i nostri club”.

Per la panchina del PSG, il favorito però sembra Galtier, ex tecnico del Lille. Vedremo se l’intervento di Macron cambierò qualcosa o se Zidane aspetterà i Mondiali, per poi allenare la Nazionale francese.

Foto: Sito Real