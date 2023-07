Il presidente Ilari: “Salvaguardiamo l’etica sportiva, Reggina e Lecco in Serie B”

Il presidente della Reggina Massimo Ilari, tramite un comunicato diffuso proprio dai calabresi, si è espresso così in merito al contenzioso relativo a quale campionato dovrà disputare, la prossima stagione, la sua squadra: “La scorsa stagione calcistica ha sancito che la Reggina ed il Lecco dovranno disputare il prossimo campionato di serie B, senza se e senza ma. Occorre salvaguardare un’etica sportiva”. “La Reggina – continua Ilari – intende operare nel massimo rispetto della Federazione e di qualsiasi istituzione sportiva e non, ma l’esclusione, speriamo momentanea, dal torneo cadetto, ritengo sia una sanzione assolutamente sproporzionata”. Poi sulla squadra: “Insieme ai componenti dell’area tecnica valuteremo quali saranno i calciatori intenzionati a sposare il progetto Reggina. Chi riterrà di non volere proseguire questo percorso verrà accontentato e troveremo la giusta soluzione per ognuno”. Ilari sarà a Reggio Calabria la prossima settimana, e poi farà una conferenza stampa. La Reggina, poi, ha fatto sapere che “la nuova proprietà sta lavorando intensamente al fine di ricostruire la situazione contabile e finanziaria, consapevole della complessità del passaggio delle consegne con la vecchia proprietà, non ancora terminato. In questi giorni la società è al lavoro, con i propri consulenti, per approvare il bilancio al 30 giugno 2023”.

Foto: sito Reggina