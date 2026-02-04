Il presidente esecutivo del Verona: “Per Kouame la Fiorentina non ha mandato tutti i documenti”

04/02/2026 | 18:41:37

Christian Kouame è stato il giallo delle ultime ore di mercato con il suo mancato trasferimento al Verona. Italo Zanzi, presidente esecutivo del Verona, ha commentato così la questione in conferenza: “Abbiamo visto un’opportunità per rinforzare la squadra, interessante. Abbiamo fatto tutte le cose nella forma regolare, è mancato qualche documento dall’altra parte. Ma non la vediamo come una cosa che fosse fondamentale per rimanere in Serie A o per lottare ogni giorno”.

Foto: Instagram Fiorentina