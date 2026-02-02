Il retroscena: Kouame al Verona, perché si è bloccato tutto

02/02/2026 | 20:40:23

Il Verona è stato il primo club che è uscito allo scoperto questa mattina per Christian Kouame. Dopo un pomeriggio movimentato, il Cagliari aveva raggiunto un accordo con il club viola per il prestito di Kouame, ma all’ultimo minuto Giulini – pur avendo ceduto Luvumbo al Maiorca – ha deciso di tirarsi indietro. Così dopo le 19.30 è tornato in ballo il Verona che alle 19.56 ha depositato il contratto relativo all’accordo con i viola. Ma nella documentazione mancava una firma essenziale per rendere valido il trasferimento e quindi non ci sarebbero le condizioni (aspettiamo conferme ufficiali) per la validità dell’operazione.

Foto: Instagram Fiorentina