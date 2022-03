Il presidente dello Stella Rossa: “Manterremo lo sponsor Gazprom”. E i tifosi cantano per la Russia

Subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, lo Schalke 04 aveva deciso di interrompere la sua partnership con “Gazprom“, sponsor molto vicino al governo russo. Una decisione che lo Stella Rossa sembra intenzionata a non seguire, come afferma anche il presidente del club Zvezdan Terzic, raggiunto dal Daily Mail: “Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta e spero che non arrivino. Parliamo del nostro sponsor dal 2010, quando rischiavamo di sparire per i debiti: il punto è che, se non ci fosse Gazprom, probabilmente non ci sarebbe più la Stella Rossa”.

Terzic prosegue: “Non approviamo quello che FIFA e UEFA hanno fatto al calcio russo. C’è un’isteria anti Russia in Europa al momento. Il popolo serbo è da sempre vicino a quello russo”. Un concetto espresso anche dai tifosi della squadra di basket dello Stella Rossa, che nell’ultima partita hanno intonato cori a favore della Russia.

Foto: Twitter Stella Rossa